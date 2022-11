Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient d'émettre une note obligeant les responsables des établissements universitaires et de recherche à mettre en retraite obligatoire tous les professeurs et chercheurs âgés de 70 ans, tout en prenant les mesures légales contre les récalcitrants. Le ministère a regretté le manque d'application de la décision ministérielle qui fait obligation de départ à la retraite pour tout enseignant universitaire et chercheur âgé de 70 ans, «sous prétexte que ces enseignants-chercheurs et hospitalo-universitaires n'ont pas atteint l'âge requis» sans «compter le refus de certains de déposer leur dossier de retraite bien qu'excusés à plusieurs reprises par leurs institutions universitaires». À cet égard, le ministère a fixé la date du «15 novembre 2022 comme dernier délai sous peine de prendre toutes les mesures légales». D'autant que les services de la Caisse nationale de retraite ont pris toutes les dispositions nécessaires à cet effet.