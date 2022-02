Bonne nouvelle pour les voyageurs et la diaspora algérienne établis au Canada. Le ministère des Transports a annoncé, dans un communiqué, que le nombre des vols vers le Canada passera de 3 à 5 vols hebdomadaires à partir du 28 février courant. Une décision prise en application des recommandations du président de la République et dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le programme actuel des vols de la compagnie Air Algérie vers différentes destinations internationales. Dans le cadre de la réciprocité, le même nombre de vols sera autorisé aux compagnies aériennes canadiennes, précise le ministère. En somme un retour d'Air Canada, 15e compagnie aérienne au monde. La même source indique que la possibilité de programmer des vols vers d'autres destinations internationales sera étudiée par les hautes autorités, et ce, selon les développements de la situation sanitaire du pays.