Longtemps attendue, et après un report forcé à cause du Covid-19, l'exposition internationale des dérivés d'olivier, huile d'olive, processus et olivier «Med Mag Oliva Algérie» est de retour et portera désormais le nom: Foire internationale des oliviers «Algerol IVA». Sous le thème «De l'autosuffisance à la conquête du marché international», cette 3e édition de la Foire internationale des oliviers «Algeroliva 2022» aura lieu du 30 mai au 2 juin 2022 au centre des expositions, Pins maritimes «Safex» Algiers - Pavillon «B» Bahdja.