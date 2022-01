Air Algérie a annoncé le retour des vols quotidiens entre l'Algérie et la Tunisie, à partir du 17 janvier. La compagnie a indiqué que la procédure intervient conformément à la décision des autorités algériennes concernant le renforcement du programme de vols en cours, et dans le cadre de l'ouverture partielle de l'espace aérien international. Le nombre de vols d'Air Algérie entre l'Algérie et la Tunisie passe donc à un vol quotidien au lieu de 3 vols par semaine. La partie tunisienne bénéficie du même nombre de vols entre les deux pays, soit un vol par jour, dans le cadre de la réciprocité. Le 5 janvier dernier, les autorités algériennes ont décidé d' ouvrir, progressivement, la frontière terrestre avec la Tunisie via les points de passage d'Oum Tboul et de Taleb Al Arabi dans la vallée. L'entrée et la sortie ne sont autorisées qu'aux citoyens titulaires d'une carte de séjour.