Les trois astronautes de la mission Shenzhou-13 sont rentrés samedi sur Terre après six mois dans la station spatiale chinoise, le plus long séjour dans l'espace jamais effectué par la Chine, a annoncé la chaîne de télévision d'Etat CCTV.Il s'agit d'une nouvelle étape réussie pour Pékin dans son ambitieux programme spatial destiné à rattraper les Etats-Unis, l'Europe et la Russie. Après avoir déclenché son parachute rouge et blanc, la capsule de retour où avait pris place l'équipage -composé d'une femme et de deux hommes-a atterri dans le désert de Mongolie-intérieure (nord de la Chine).