Dans le cadre du renforcement des vols de la Compagnie aérienne nationale, Air Algérie, les autorités nationales envisagent l'établissement d'une ligne directe entre l'Algérie et l'Arabie saoudite. Le sujet a été évoqué, lundi, lors de la rencontre entre le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, et l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie saoudite en Algérie, Abdallah Benacer El Bassiri, au cours de laquelle a été évoqué le sujet de la réactivation de l'accord de transport aérien entre les deux pays. Le diplomate saoudien a exprimé sa volonté de rouvrir la ligne directe Alger-Riyadh. De son côté, le ministre des Transports a indiqué que l'Algérie était disposée à examiner la demande saoudienne portant sur l'exploitation de la ligne directe reliant les deux pays, tout en considérant l'évolution de la situation pandémique de Covid-19 et les orientations des hautes autorités algériennes pertinentes. Selon le ministre des Transports,, plusieurs pays arabes ont exprimé leur souhait de relancer les lignes de transport aérien avec l'Algérie.