Après deux ans de suspension due au Coronavirus, la desserte aérienne Tunisie -Constantine reprendra ver mi-février 2022.

Il a également été décidé de renforcer le nombre de vols entre les deux capitales Tunis et Alger pour qu'ils deviennent 12 par semaine partagés entre les deux compagnies tunisienne et algérienne. Malgré le nombre élevé de vols, les tarifs des billets d'avion restent élevés 40000 dinars algérien, soit 200 euros sur Air Algérie et 51000 dinars algériens (255 euros) avec Tunis Air.