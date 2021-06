«Afin d'anticiper une levée de ces restrictions d'entrée sur le territoire français, dont la date n'est pas encore connue à ce jour, les consulats généraux de France en Algérie reprendront progressivement à compter du 17 juin 2021 l'instruction des demandes de visa présentées par des personnes se rendant en France pour motif professionnel et justifiant avoir obtenu par le passé un visa de circulation (visa de court séjour à entrées multiples) délivré par la France, d'une validité d'au moins un an et arrivé à expiration après le 1er novembre 2019», indique un communiqué de l'ambassade de France en Algérie. Outre cette catégorie de demandeurs, les conjoints de Français, ainsi que ceux de ressortissants de l'Union européenne, pourront également déposer leur dossier. Les demandes, quelle que soit la qualité du demandeur, seront reçues sur rendez-vous qu'il sera possible de prendre en ligne à compter du 9 juin 2021 selon le processus habituel». La délivrance d'un visa n'autorise pas nécessairement le franchissement de la frontière, qui demeure soumis aux restrictions exceptionnelles mises en oeuvre depuis le 31 janvier 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.