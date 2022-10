Les travaux de réalisation du tronçon routier Hannacha-Berrouaghia, réalisé dans le cadre du projet de la 4e rocade d'Alger qui fait la jonction entre Khemis-Meliana et Bordj-Bou-Arréridj, sur une distance de 262 km, ont repris après plusieurs mois d'arrêt pour des raisons financières et techniques. La reprise intervient suite à la prise en charge des contraintes, dont le déplacement d'anciens réseaux d'AEP, l'indemnisation de propriétaires de terrain situés sur le tracé de cette route et l'injection de nouveaux fonds pour le financement des travaux qui étaient à l'arrêt, a-t-on expliqué. D'un linéaire de 43 km, ce tronçon connaît des taux d'avancement variant d'une section à une autre, suivant les difficultés techniques rencontrées et la consistance des travaux prévus dans le long de ce tracé. Le tronçon Hannacha-Berrouaghia de la 4e rocade d'Alger permet d'assurer une desserte rapide entre les localités de Hannacha, Bouaïchoune, Ouled-Bouachra, Zoubiria et Berrouaghia. Une fois achevée, cette voie express constituera un point de jonction «clé» entre, d'une part, les autoroutes Est et Ouest, et, d'autre part, l'autoroute nord-sud, garantissant aux usagers un accès rapide vers les nombreuses localités reliées par cette route et en contribuant à l'essor économique de ces localités.