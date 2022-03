Le traitement de toutes les demandes de visa, pour l'entrée sur le territoire italien, y compris pour le tourisme, reprendra à partir de demain, a annoncé l'ambassade d'Italie en Algérie, dans un communiqué. «L'ambassade d'Italie informe que, suite à l'entrée en vigueur des nouvelles mesures concernant l'entrée sur le territoire italien annoncées le 24 février 2022, à partir du dimanche 6 mars 2022, elle reprendra désormais, le traitement de toutes les typologies des demandes de visa, y compris pour le tourisme», précise la même source. L'ambassade d'Italie a invité les personnes souhaitant obtenir un visa à «contacter son prestataire VFS Global pour toute information concernant la prise des rendez-vous (via sa plateforme) et les documents à présenter: «. Elle a rappelé, dans ce cadre, l'existence de «certaines mesures sanitaires toujours en vigueur portant sur les déplacements vers l'Italie et le séjour en Italie», invitant, à cet effet, à «consulter son site web: https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/fr/ambasciata/news/dall_ambasciata/2022/02/ingressi-in-italia-nuove-misure.html».