Les demandes des visas d'affaires- Schengen ont repris, hier, indique un communiqué de l'ambassade d'Italie en Algérie. «En considération des derniers développements et des perspectives futures de moyen et long terme, l'ambassade d'Italie en Algérie annonce qu'à partir du 1er juin 2021, elle reprendra, partiellement,le traitement des demandes de visa d'affaires Schengen pour l'Italie», écrit le communiqué qui précise que cette initiative visait, notamment «à soutenir, initialement, les communautés d'affaires algérienne et italienne et la reprise économique». Il souligne également, que «sur instruction de l'ambassade d'Italie à Alger, son partenaire VFS Global contactera, en voie prioritaire dans cette première phase, tous les titulaires d'un visa d'affaires Schengen de circulation (validité d'une année ou plus) qui a été délivré par l'ambassade d'Italie en Algérie et qui a expiré pendant la pandémie, pour leur proposer une prise de rendez-vous auprès de l'un de ses centres-visas actuellement ouverts (Alger, Oran, Constantine)».