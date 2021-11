Après une interruption de plus de 20 mois d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, la ligne de transport maritime des voyageurs reliant le port de Mostaganem à celui de Valence (Espagne), a repris cette semaine. Le directeur de wilaya chargé des transports, Riadh Boumediène, a annoncé que le ferry de la compagnie espagnole «Baléaria», a accosté au port de Mostaganem, dimanche dernier, avec à son bord 349 passagers et 148 véhicules. Le même responsable a précisé que l'opérateur espagnol devra assurer le transport de voyageurs en aller- retour, via cette ligne maritime à une moyenne d'une desserte par semaine. Pour sa part, le directeur local de la santé et de la population, Toufik Mohamed Khelil, a indiqué que les autorités locales ont mis en place un programme sanitaire pour assurer l'arrivée et le départ des passagers et leur départ dans les meilleures conditions.