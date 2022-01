Le Consulat général d'Algérie à Tripoli a rouvert ses portes, ce dimanche, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Libye, Slimane Chenine, du Consul général Aïssa Romani et de représentants de la communauté nationale établie en Libye. Cette étape importante s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de l'engagement des autorités algériennes à prendre en charge au mieux la communauté nationale établie à l'étranger. Elle s'inscrit également dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays et de la consolidation des liens fraternels et de la communication entre les deux peuples frères. À cette occasion, les membres de la communauté ont salué cette démarche, approuvant cette décision, qui permet aux autorités de se rapprocher de ses membres et de répondre à leurs préoccupations.