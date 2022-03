La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) a été réorganisée en vertu d'un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n 15. Ce texte prévoit la transformation des Chambres de commerce et d'industrie existantes au niveau régional, en «annexes de wilaya relevant de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, elles représentent cette dernière auprès des autorités publiques locales».

La Caci bénéficie du statut d'»établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière» et «placée sous la tutelle du ministre chargé du Commerce». La chambre est, au plan national, un organe qui permet aux opérateurs économiques «de contribuer à la formalisation d'une stratégie nationale visant à diversifier et à valoriser le produit national et à renforcer l'équilibre et le développement du tissu économique».