Le dédouanement des kits, longtemps bloqués dans le port d'Oran, a permis à l'usine de montage de véhicules du constructeur français, implanté à Oued Tlélat, dans la wilaya d'Oran, de reprendre son activité. Et par conséquent, les showrooms de la marque automobile au Losange, Renault Algérie, ont marqué leur retour. La réouverture des commerces automobiles est déjà en vigueur. Plusieurs agences automobiles à travers le territoire national ont annoncé la réouverture de leurs showrooms au grand public. On y retrouve, notamment Mersik Renault d'Aïn Beïda, à Oum El Bouaghi. Le concessionnaire de la très célèbre marque au Losange à Batna multiplie également les réceptions au sein de son hall d'exposition. Ses portes sont grandes ouvertes aux plus curieux, depuis mercredi dernier. Elle s'étendra, dans les prochains jours, à plusieurs wilayas. Elle se fait sous protocole sanitaire renforcé avec, notamment la mise en place d'une jauge stricte pour recevoir les visiteurs. Le dédouanement récent des kits CKD/SKD a, en effet, permis à la manufacture de procéder à l'assemblage de 4 600 voitures de plusieurs modèles. Soit, la Symbol MIB, la Dacia Sandero et la Clio IV.