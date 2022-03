Un concours de la ‘'meilleure photo olympique» a été lancé par l'Ecole nationale des sports olympiques (Enso) de Sétif, dans le cadre des activités marquant le 60e anniversaire de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse. Le concours est ouvert aux participants, âgés de 18 à 35 ans, passionnés de sport et conscients de son rôle positif dans leur vie ou celle de leur entourage, et ce, au niveau local. Les participants ne doivent pas être nécessairement des photographes professionnels. La photo en lice pour ce concours doit être une image de haute définition, dégageant du dynamisme et exprimant une action, un mouvement de la part d'un sportif, un journaliste ou même une photo prise dans la rue. La photo doit être accompagnée d'un commentaire en arabe, en français ou en anglais ne dépassant pas 200 mots, expliquant le message exprimé par cette photo. Le délai de remise des photos a été fixé au 20 mai prochain.