La redynamisation du Conseil d'affaires algéro-iranien et des relations économiques bilatérales a été discutée à Alger, par la directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), Ouahiba Behloul et le conseiller économique près l'ambassade de la République islamique d'Iran en Algérie, Qasim Taghvaei. Il a été également question de l'examen des projets d'investissement et de partenariat émis par les entreprises iraniennes intéressées par le marché algérien. Parmi les secteurs de coopération potentielle évoqués lors de cette rencontre ceux de l'agriculture (céréales, olive), les groupes électrogènes, le pharmaceutique, l'ingénierie et le Btph. Des projets pouvant être réalisés par les jeunes entrepreneurs et les start-up. A cet effet, des visioconférences sont programmées incessamment pour l'examen et l'évaluation des projets précités.