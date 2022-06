De nombreux citoyens bénéficiaires de logements Aadl nous ont saisis à propos des actes notariés regrettant qu'ils n'ont pas la liberté de rédiger leurs actes notariés puisque le notaire est désigné préalablement et d'autorité! Pour différentes raisons, ces citoyens estiment qu'ils subissent une sorte «d'arbitraire» en raison de la décision. Il se trouve qu'il ne sont pas les seuls à dénoncer les faits. Plusieurs notaires se disent également lésés. « Cela fait 12 ans que j'exerce en tant qui notaire à Blida et je n'ai jamais eu l'occasion de rédiger ne serai-ce qu'un seul contrat notarié», dénonce maître Chaâbane Zerouk, ancien magistrat et membre du Conseil supérieur de la magistrature. Cet ancien directeur des pénitenciers et chef de cabinet du Premier ministre en 1996, s'en remet aux hautes autorités du pays pour rétablir cette situation qu'il qualifie «d'injuste».