Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a révélé que suite aux dernières instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une opération de recensement du foncier industriel a été lancée pour connaître le potentiel existant et publier les données nécessaires sur la plate-forme numérique du ministère qui sera accessible à tous les investisseurs à la recherche du foncier pour monter leurs projets. «Cette plateforme garantira une transparence dans la gestion de l'investissement», a assuré le ministre à Maghnia dans la wilaya de Tlemcen. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a indiqué que «la plate-forme numérique de l'investisseur doit figurer parmi les mécanismes d'aide au recensement du foncier industriel et à son orientation aux investisseurs éligibles». Le chef de l'Etat a souligné que le dernier délai pour la création du guichet unique de l'investissement est fixé à fin septembre courant afin d'avoir des statistiques précises permettant l'élaboration d'un plan de gestion basé sur la prospective, et faciliter, par la même, l'investissement.