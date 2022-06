Les centres hospitalo-universitaires Ibn Rochd et Ibn Sina de Annaba ont bénéficié d'un ravalement de façade qui a concerné, entre autres, les services des urgences et de gynécologie obstétrique. Ces services avaient défrayé la chronique il y a quelques semaines à peine, sur les réseaux sociaux. Les responsables de ces centres hospitaliers assurent volontiers que les efforts consentis ont pour objectif majeur de garantir un accueil adéquat aux usagers et patients de Annaba ainsi que des wilayas limitrophes. Des travaux d'entretien ont été réalisés au profit du service de gynécologie obstétrique, dont les blocs opératoires, les chambres de repos et les équipements ont refait peau neuve. Tous les murs ont été badigeonnés et l'ensemble des literies dont l' état était lamentable remplacées. Les services d'urgences ont eu également leur lot de nouvelles couleurs, compte tenu de la dégradation avancée affectant les équipements médicaux et les appareils d'imagerie. Les personnes hospitalisées et le personnel soignant ont salué cette initiative en formulant le souhait qu'elle soit confortée par des opérations de rénovation approfondies afin de remédier aux situations décrites par les photos et les vidéos qui ont révélé le cadre désastreux des CHU de la désormais très ancienne Coquette.