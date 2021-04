Un défilé inédit de 22 momies de rois et reines de l'Egypte antique, parmi lesquelles celles de Ramsès II et Hatchepsout, a emprunté, hier, les rues du Caire pour rejoindre la nouvelle demeure des pharaons, le Musée national de la civilisation égyptienne (Nmec). Le trajet d'environ 7 kilomètres entre le musée du Caire, où les momies reposent depuis plus d'un siècle, et le Nmec, a duré environ 40 minutes, à bord de chars au style pharaonique, sous haute surveillance policière. Le Nmec, qui occupe un vaste bâtiment au sud du Caire, partiellement inauguré en 2017, doit ouvrir ses portes le 4 avril. Mais les momies ne seront exposées au public qu'à partir du 18 avril.