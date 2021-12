Le 9 novembre dernier, le Premier ministre algérien annonçait une commission d'enquête gouvernementale sur les prix des billets d'avion, pratiqués par Air Algérie et les autres compagnies aériennes autorisées à opérer des vols commerciaux de et vers l'Algérie. «Le prix d'un billet à 750 euros est exagéré. Les résultats de l'enquête détermineront les raisons. Des décisions seront prises pour en finir immédiatement avec ce problème», avait promis le Premier ministre qui répondait à une interpellation de l'ambassadeur d'Algérie en France. Qu'en est-il un mois après cette annonce? Le gouvernement n'a plus évoqué le sujet et les résultats de la commission d'enquête se font attendre, comme le rappelle le parti Jil Jadid dans un communiqué. Sur le terrain, rien n'a changé. Les prix sont toujours très élevés. «Raisonnablement, combien de temps faut-il à la commission que vous avez annoncée pour examiner la structure des prix des billets d'avion imposés à notre diaspora?», s'interroge le parti qui attend une réponse concrète des autorités.