Le wali de Constantine Abdelkhalak Sayouda a annoncé le lancement à travers la wilaya du concours du meilleur établissement scolaire et meilleurs enseignants dans les trois paliers d'enseignement scolaire. Une annonce faiteà la clôture de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya APW consacrée à l'étude et à la validation du budget préliminaire de l'exercice 2023. Il s'agit là, a ajouté le même responsable, d'une initiative locale visant à encourager les encadreurs des établissements scolaires de la wilaya (directeurs et enseignants) à déployer davantage d'efforts pour améliorer le classement de la wilaya dans les examens de fin d'année.

Le chef de l'exécutif local a appelé les responsables concernés à faire impliquer les retraités du secteur dans l'élaboration de la charte de ce concours.