Le Care (Cercle d'action et de réflexion pour l'entreprise) en partenariat avec l'Uncdf (United Nations Capital Development Fund), organise la journée d'études sur l'inclusion financière au moyen des technologies du numérique sous le thème: «Quelle finance digitale pour l'Algérie?». Placé sous le haut patronage du Premier ministère et du ministère des Finances, l'événement se déroulera ce mercredi prochain à l'hôtel El Djazair d'Alger, qui verra la participation de Aïmene Benabderrahmane, du ministre de la Numérisation et des Statistiques, du ministre de la Poste et des Télécommunications et du ministre délégué chargé de l'Economie de la Connaissance et des Start-up. Au programme des panels sur les bases réglementaires d'une finance digitale inclusive ainsi que les modèles et la prochaine étape pour la promotion de la finance digitale inclusive´´ en Algérie.