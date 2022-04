Pas moins de quatorze piscines et bassins de natation seront prêts pour accueillir les estivants de la wilaya de Tamanrasset, au titre de la saison estivale 2022, ont indiqué les services de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). La wilaya inaugurera, dans le cadre de la double fête de l'Indépendance et de la Jeunesse (5 juillet), une piscine semi-olympique qui va renforcer les piscines de proximité existantes dans les différentes communes de la wilaya. Dans le but de développer la pratique de la natation dans les régions éparses et enclavées, six piscines gonflables seront également déployées au niveau des structures juvéniles et sportives à travers les localités enclavées. Le programme de vacances d'été sur le littoral au profit des enfants de la wilaya sera arrêté prochainement par les commissions et cellules chargées de l'opération. Une panoplie de manifestations et d'activités récréatives et culturelles ainsi que des soirées artistiques seront également projetés durant la prochaine saison estivale.