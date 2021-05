Une baleine grise, égarée loin du Pacifique, a été observée pour la première fois, ces derniers jours, le long des côtes de la Méditerranée française, a indiqué le Réseau national échouages de mammifères marins. Il s'agit d'un baleineau âgé d'une quinzaine de mois environ et mesurant 8 mètres, qui avait déjà été observé début mars et en Italie ces dernières semaines, à Naples, puis Rome et Gênes. La présence de cette espèce de baleine dans les eaux de la Méditerranée est tout à fait inhabituelle, car sa population vit en grande majorité entre la Basse-Californie l'hiver et l'Alaska l'été. «Il est possible que cette baleine, née en Californie, se soit perdue en mer de Beaufort lors de sa première saison de nourrissage et qu'au lieu de redescendre vers le Pacifique, elle ait emprunté l'Atlantique avant de se retrouver piégée en Méditerranée», explique Adrien Gannier, qui fait également partie du Groupe de recherches sur le cétacé (Grec), une association basée à Antibes. Les autorités du port de Bormes-les-Mimosas ont réussi à la faire repartir vers le large.