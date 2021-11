Le président turc est rentré à Ankara, aussitôt fini le sommet du G20, alors qu'il était attendu à celui de la COP26. Motif: «une question de sécurité», car les organisations écossaises ont rejeté les exigences du président turc, quant au nombre de véhicules et de membres de la délégation. Il s'était, auparavant, entretenu avec Joe Biden sur les mesures d'apaisement des tensions entre les deux pays et il a rencontré la chancelière allemande, Angela Merkel et le président français, Emmanuel Macron. L'entourage d'Emine Erdogan, l'épouse du président turc, a fait savoir que les relations entre la Première dame turque et Brigitte Macron étaient au beau fixe, en dépit des tensions régulières entre leurs époux. La Première dame française et Mme Erdogan ont échangé à plusieurs reprises au cours du week-end, d'après l'entourage de Emine Erdogan. Selon des photos communiquées par la Présidence turque, Brigitte Macron a également arboré à Rome, en présence de Emine Erdogan, un masque noir orné d'une fleur brodée - cadeau que lui avait offert la Première dame turque, un geste «interprété positivement par Ankara».