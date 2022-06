Des médecins, des spécialistes et professeurs en psychologie insistent sur l'importance de développer les capacités interactives verbales et non verbales chez l'enfant autiste. S'exprimant au cours des travaux d'un Séminaire national sur «les moyens de prévention du trouble de l'autisme chez les enfants et comment les faire intégrer dans la société»

organisé à la Maison de la culture Tahar Ouettar, le docteur Messaoud Houichi,

orthophoniste au sein de l'Etablissement public de santé de proximité (Epsp) d'Aïn Oulmène (wilaya de Sétif), a précisé qu'il devient incontournable devant l'augmentation du nombre d'enfants autistes de «développer les capacités interactives verbales et non verbales chez ces enfants». Le docteur Houichi a insisté, au cours de cette rencontre organisée à l'initiative de la Fédération nationale de l'autisme (bureau de Souk-Ahras) qui se poursuivra jusqu'au 7 juin courant, sur l'importance de trouver les bonnes méthodes scientifiques pour une meilleure prise en charge des autistes.