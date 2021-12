La liste des médicaments dispensés en officine comportant près de 2200 spécialités réparties à travers 23 classes thérapeutiques a été arrêtée par l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, a indiqué mardi un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Elle est présentée sous forme de tableau et téléchargeable sur le lien suivant (https://www.miph-dz.org/fr/wp) et contient pour chaque DCI, forme et dosage de médicament les différents noms de spécialités: princeps, génériques ou biosimilaires existants, a fait savoir le communiqué. Evolutive et perfectible, cette liste sera actualisée périodiquement par l'introduction ou le retrait de médicament en fonction de l'évolution du marché pharmaceutique national, a précisé le ministère.