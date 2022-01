Un travailleur précoce. Axel Kei, un attaquant américain de tout juste 14 ans, né en Côte d'Ivoire, est devenu le plus jeune footballeur à signer un contrat avec un club professionnel aux Etats-Unis, en s'engageant avec le Real Salt Lake, a annoncé vendredi la franchise évoluant en MLS (Major League Soccer).

Kei, formé à l'académie du Real Salt Lake, a paraphé un contrat de deux ans, quinze jours après avoir fêté ses 14 ans. Le précédent record de précocité en la matière était détenu par Freddy Adu, l'attaquant d'origine ghanéenne qui avait 153 jours de plus lorsqu'il a rejoint DC United, autre club jouant en MLS, en 2004. Kei a été élevé au Brésil, où son père a été joueur de foot, et a déménagé avec sa famille à San Diego à l'âge de neuf ans en 2017. Il a débuté en octobre dernier avec les Real Monarchs, l'équipe de développement du Real Salt Lake (en deuxième division), à l'âge de 13 ans, devenant déjà le plus jeune joueur de l'histoire d'un club professionnel américain, tous sports confondus.

Le Real Salt Lake s'est qualifié pour la finale de la conférence ouest de la MLS lors des derniers play-offs. Il ouvrira sa saison 2022 à Houston le 27 février.