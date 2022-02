Suite aux incendies ayant touché plusieurs régions du pays, et en exécution des instructions du président Tebboune, le ministère de la Défense nationale a lancé les consultations nécessaires auprès des constructeurs de renommée mondiale, capables de concrétiser dans les meilleurs délais cette demande. Le choix s'est porté sur un constructeur russe de renommée mondiale. À cet effet, les services concernés du ministère avaient entamé les négociations avec ledit constructeur pour l'acquisition de quatre avions amphibies bombardiers d'eau multi-mission neufs, de fabrication russe type Beriev-200 (BE-200), bimoteurs, ayant une capacité de 13.000 litres et pouvant intervenir contre les incendies de forêts dans des conditions météorologiques extrêmes et complexes. Selon des sites spécialisés, ces bombardiers devraient être réceptionnés au courant de cette année, ou au plus tard début de l'année prochaine. Les mêmes sources affirment que l'entreprise retenue a entamé leur fabrication. selon les informations publiées sur le site de l'usine, il s'agirait d'un contrat de 10 avions pour un montant total de plus de 385 millions de roubles.