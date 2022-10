S'exprimant devant la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre des Transports, Kamel Beldjoud a fait savoir qu' «un appel d'offres sera annoncé lors des prochains mois pour l'acquisition d'un navire porte-conteneurs et deux navires céréaliers». Il sera procédé, en outre, au lancement d'une opération de fusion des deux compagnies nationales de navigation «Cnan Nord» et «Cnan Med», pour conférer davantage d'efficacité et de rentabilité au secteur du transport maritime des marchandises. Le ministre a également annoncé la livraison du projet d'expansion du port pétrolier de Skikda en décembre prochain. Il en sera de même pour la gare maritime d'Annaba, outre le terminal à conteneurs du port d'Oran. En revanche, le projet de terminal à conteneurs du port de Djendjen (Jijel) n'est pas près de connaître son épilogue en raison d'un litige entre l'entreprise portuaire de Djendjen et l'entreprise chargée de la réalisation, en dépit de plusieurs rencontres pour résoudre ce problème.