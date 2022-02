Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi, prendra part, aujourd'hui, à la cérémonie honorant les trois lauréats du Prix arabe de la meilleure thèse de doctorat en sciences juridiques et judiciaires, au Grand Sérail de Beyrouth. À noter que les premier et troisième lauréats du concours sont originaires d'Algérie. Selon un communiqué, le ministre de la Justice a été reçu, hier, par le président libanais Michel Aoun. Selon la même source, le président libanais a transmis ses salutations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, soulignant l'importance du renforcement de l'action arabe commune. Le ministre de la Justice a également été reçu par le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Il est prévu que le ministre de la Justice signe deux accords judiciaires avec son homologue libanais, Henry Khoury. Le premier porte sur la coopération judiciaire dans le domaine pénal et le second porte sur l'extradition des criminels. Un accord qui devrait permettre l'extradition de l'ancien ministre de l'Industrie Abdessalem Bouchouareb qui se serait réfugié au Liban même si son lieu de résidence n'a pas été encore déterminé.