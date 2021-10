La jeune équipe algérienne connue dans le domaine du e-commerce sous le nom de Prix Algérie, lance un nouveau service qui permet aux Algériens vivant à l'étranger d'effectuer leurs achats directement via leurs cartes bancaires sur la plate-forme PrixAlgerie.com, la livraison se fait directement à leurs familles et proches qui vivent en Algérie. Ce service supplémentaire permet d'alléger les dépenses des familles algériennes qui comptent sur leurs proches à l'étranger, afin d'effectuer des achats divers, ou offrir des cadeaux à distance (anniversaires, mariages, fêtes des mères,... PrixAlgérie.com donne la possibilité à nos expatriés des quatre coins du monde de choisir parmi plus de 1500 produits disponibles sur le site, de payer directement via leurs carte Visa.