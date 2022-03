Un bateau de croisière avec plus de 700 touristes à bord a accosté hier en Tunisie pour la première fois depuis 2019, donnant de l'espoir au secteur du tourisme secoué par une profonde crise. Le paquebot Spirit of Discovery, opéré par la compagnie britannique Saga, est arrivé tôt hier, en provenance d'Italie, au port de la Goulette dans la banlieue nord de Tunis. Dans une ambiance festive, les touristes, essentiellement des Anglais, mais aussi des Allemands, des Français et des Espagnols, ont été accueillis au port par des responsables tunisiens. Danses et musiques traditionnelles, bouquets de jasmin, chameaux ornés de parures traditionnelles, le ministère du Tourisme a mis les petits plats dans les grands pour souhaiter la bienvenue à ces visiteurs tant attendus, qui feront étape pendant 24 heures à Tunis. L'arrivée du paquebot offre une bouffée d'oxygène aux commerçants du village touristique de La Goulette, après une longue période de crise depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en 2019.