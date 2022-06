Le voisin de l'Ouest guette la moindre information diffusée sur les réseaux sociaux, fut-elle une fake news. Des équipes de veille spécialisées ont été réquisitionnées et mobilisées H24 par le Makhzen pour répertorier tout ce qui se dit sur l'armée algérienne, notamment les forces aériennes. Ayant appris que l'Algérie développe son industrie aéronautique comme tout pays jaloux de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, le Maroc s'affole. En ordre de bataille, les médias marocains biberonnés au Makhzen sortent leur artillerie et s'attaquent sans retenue à l'armée algérienne. Dans cette «offensive» à reculons...le royaume de Mohammed VI innove un slogan qui restera dans les annales des écoles de guerre: «Courage fuyons!».