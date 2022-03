Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a ouvert le feu sur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, réclamant une enquête sur les licences accordées pour importer des génisses. Dans un discours prononcé à l'ouverture de la conférence des femmes cadres de son parti, Bengrina a affirmé que Sonatrach et le secteur agricole constituent la sécurité de l'Algérie, et ces secteurs doivent être dirigés par un «commando» qui se sacrifie pour l'Algérie, ajoutant que «le président de la République sera incapable de répondre aux demandes du peuple si les ressources sont épuisées». Bengrina a mis en cause la méthode d'octroi des licences d'importation de génisses et leur limitation à quatre investisseurs. Il reproche, également, au ministre de l'Agriculture son absence au Salon Filaha. Pour Bengrina, l'Algérei ne pourrait atteindre la sécurité alimentaire tant que Mohamed Abdelhafid Henni est en poste.