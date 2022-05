Lors de l'audience accordée, jeudi, par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, à la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale du Soudan, Ahlam Madani Mehdi Sabil, les deux parties ont passé en revue les relations fraternelles de coopération énergétique bilatérale et les opportunités d'investissement et d'échanges d'expérience, notamment l'exploration et la production des hydrocarbures et des produits pétroliers. Les deux parties ont abordé, également, les opportunités d'investissement en matière d'engineering, de production de l'électricité et de développement des réseaux électriques au Soudan. À cet effet, les deux ministres ont relevé les importantes opportunités de coopération et d'investissements dans le domaine des mines et la formation. Ainsi, Mohamed Arkab a rappelé «la volonté de l'Algérie de consolider les relations entre les deux pays et de densifier les échanges avec le Soudan, notamment dans le cadre de la stratégie de développement des groupes Sonatrach et Sonelgaz, qui vise leurs ouvertures sur le marché africain