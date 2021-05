La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) a lancé, dimanche, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière au profit des conducteurs des véhicules de longs trajets en vue de les sensibiliser à la nécessité de respecter et d'appliquer les règles de la sécurité routière, indique un communiqué de ce corps. Dans le cadre de la poursuite de la campagne de sensibilisation lancée par la Dgsn sous le slogan «Tous pour un Ramadhan sans accidents», et à l'occasion de l'Aïd El Fitr, qui enregistre une intense circulation des véhicules de transport collectif des voyageurs, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière a été lancée, dimanche, en direction des conducteurs des véhicules de longues distances (bus, chauffeurs de taxi), en vue de les sensibiliser à la nécessité de respecter et d'appliquer les règles de sécurité routière et de consolider une culture préventive de la circulation. Lancée à partir de la gare routière du Caroubier, l'opération vise également la sensibilisation à l'impératif respect des mesures sanitaires préventives liées au confinement afin de préserver la sécurité des conducteurs, des passagers et de tous les usagers de la route.