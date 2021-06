La fin justifie les moyens. Un Algérien d'une trentaine d'années a manifesté son désir de quitter la France et retourner en Algérie, en incendiant un distributeur de journaux, dans la gare de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Il a fini par obtenir ce qu'il voulait, mais passera par la case prison. Sans domicile fixe après avoir perdu son emploi, l'Algérien en situation irrégulière désespérait de ne pas réussir à retourner dans son pays. Le prévenu a mis le feu dans le distributeur de journaux pour se faire remarquer. Dans le box, il dit: «Je meurs d'envie de retourner chez moi en Algérie. Je n'ai plus de logement, j'ai perdu mon travail, je n'ai plus personne ici.» À part mettre le feu, l'homme explique ne pas avoir trouvé de solution pour repartir dans son pays. La procureure de la République requiert 10 mois de prison à son encontre et

5 ans d'interdiction du territoire. Reconnu coupable, le prévenu écope de 8 mois de prison avec un maintien en détention et une interdiction définitive du territoire français.