Des chercheurs néo-zélandais ont mis au point un dispositif de verrouillage censé permettre de perdre du poids au moyen d'aimants empêchant presque complètement les patients d'ouvrir la bouche, une invention relevant de l'instrument de torture pour nombre d'internautes. Présenté comme une «première mondiale», le dispositif non encore commercialisé est appliqué par un dentiste sur les molaires. Il ne permet aux machoires, une fois posé, de n'ouvrir que de deux millimètres. Paul Brunton, chercheur en santé à l'University of Otago, a expliqué que cela faisait que le patient ne pouvait plus consommer que des aliments liquides, mais que sa capacité à respirer ou à parler ne se trouvait pas affectée. «C'est une solution alternative non invasive, réversible, économique et attractive aux procédures chirurgicales», a-t-il dit. «Le fait est que ce dispositif n'a aucune conséquence néfaste.»