La guerre contre les machines, dans le film Terminator, deviendrait une réalité et Human Rights Watch réclame une législation internationale contre les «robots tueurs». C'est ce qu'indique un passage du rapport de 500 pages de l'Onu sur la situation en Libye, publié en mars dernier. Un an plus tôt, des drones Kargu-2, fabriqués par la société turque STM, auraient ciblé en solo des humains.«Les convois de logistique et les unités des forces de Haftar en retraite ont été pourchassés et pris à partie par des drones de combat», lit-on dans ce rapport. Ces systèmes «avaient été programmés pour attaquer des cibles, en mode d'autoguidage automatique», précise-t-il, «entraînant la défaite des forces de Haftar».«Kargu peut être utilisé efficacement contre des cibles statiques ou mobiles grâce à ses capacités de traitement d'images en temps réel et à ses algorithmes d'apprentissage automatique intégrés à la plate-forme», décrit le concepteur du drone.