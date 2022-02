Plusieurs quartiers de Constantine connaissent une situation de stress hydrique. Il en va ainsi des localités du Vieux rocher comme Serkina, la BUM, Djebel El Ouahch, Picasso, Ziadia, Plateau du Mansourah, El Amir Abdelkader (ex-Faubourg Lamy), qui doivent toutes prendre leur mal en patience. À l'origine du problème, une panne d'électricité est intervenue au niveau de la SP1, station de pompage n°1, et a entraîné cette perturbation. C'est du moins ce qui est indiqué dans l'avis de coupure publié sur la page Facebook de la Seaco. Les responsables de l'entreprise ont également assuré qu'une équipe technique de la Sadeg est à pied d'oeuvre, afin de rétablir le courant et rendre effective la distribution d'eau dans l'ensemble des quartiers concernés par cette rupture. La situation a bien évidemment provoqué la colère des habitants qui dénoncent ces perturbations, alors qu'ils sont appelés à prendre leur mal en patience, et attendre l'achèvement des travaux de réhabilitation de la station de pompage qui alimente aussi le boulevard de l'Est.