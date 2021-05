Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub, a indiqué que les services de l'administration relevant de la Fonction publique ne recruteront plus. Intervenant au forum de la Radio nationale ce lundi, le ministre a fait savoir que l'administration publique «est actuellement dans un état de saturation, ce qui l'empêche d'accueillir de nouvelles recrues». Toujours dans le même contexte, le ministre a révélé qu'il y avait actuellement plus de 2 millions de fonctionnaires dans l'administration. Il n'est donc pas nécessaire de recruter plus de personnes, a-t-il expliqué. S'agissant de la crise que traverse le pays actuellement, il a dit que le plus grand défi auquel font face ses services était la préservation de l'emploi. Djaâboub a, par ailleurs, appelé les jeunes à abandonner l'idée du salarié, en entrant dans l'entrepreneuriat et en créant leurs propres établissements.