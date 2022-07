La prochaine année universitaire sera marquée par le renforcement du processus de numérisation à travers la multiplication par 10 du débit Internet dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche à compter de janvier 2023, a affirmé depuis Annaba le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane. «La numérisation constitue un choix stratégique et l'université est en voie de gagner ce pari en vue d'en faire un outil pour la gestion, l'évaluation et la concrétisation de la performance à l'université», a souligné le ministre. Le renforcement de la gouvernance, a précisé Benziane, «nécessite l'élargissement de la numérisation à différents domaines d'activités pédagogiques et d'organisation de l'université», rappelant le système d'information intégré «Progrès» et les plates-formes numériques mises en place pour renforcer la gouvernance dans la gestion pédagogique, de la recherche, de la ressource humaine et de la vie des étudiants, ainsi que dans les oeuvres universitaires.