La 5e édition du Salon national «Agro-Souf» aura lieu du 13 au 16 décembre prochain. Cette édition aura lieu au complexe touristique «Gazelle d'or» par la société «El-Fahd». Quelque 80 exposants, représentants d'entreprises publiques et privées et autres institutions concernées par le développement de l'agriculture, notamment l'amélioration de ses productivité, qualité et rendements, prendront part à ce Salon national de l'agriculture saharienne. Des instances administratives et institutions financières, y sont également attendues pour présenter les moyens déployés par les pouvoirs publics, en direction des investisseurs agricoles, à travers les facilitations bancaires (crédits) et administratives (foncier agricole). Les mécanismes d'accompagnement technique de l'investisseur agricole seront également présentés lors du salon. Une occasion de mettre en exergue le potentiel naturel des terres sahariennes et les voies d'accompagnement des agriculteurs. En marge du salon, se tiendra un séminaire national sur l'agriculture saharienne en Algérie (perspectives et contraintes).