Le chargé de mission à la présidence de la République, Brahim Merad, a confié lors de son passage à la Radio nationale, que 13587 zones d'ombre on été recensées, où habiteraient plus de 8 millions d'Algériens. Ces citoyens vivent dans des conditions indécentes, a-t-il ajouté. Pour ce faire, le chargé de dossier des zones d'ombre a révélé que 23 700 projets ont été proposés dans le but d'améliorer les conditions de vie dans ces régions. 480 milliards, seraient toutefois, le montant dont ces régions auraient besoin pour enregistrer un notable rythme de développement.