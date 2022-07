Présentant un exposé sur les réalisations de son secteur et les nouveaux programmes devant être lancés, lors de la première édition du «Forum des microentreprises», Nassim Diafat a précisé que 16327 micro-entreprises ont été financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) depuis janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2022 et pas moins de 38243 postes d'emplois créés dans plusieurs secteurs.

Le secteur de l'industrie vient en tête des activités financées avec un total de 4704 projets (28,81%), suivi du secteur des services avec 2726 projets financés (16,70%), puis l'agriculture avec 2469 projets (15,12%).

Le nombre de porteurs de projets au premier semestre 2022 s'est élevé à 24865 dossiers, dont 15520 ont été acceptés par les commissions de sélection, de financement et de validation des projets, alors

que 5201 microentreprises ont achevé les mesures de financement,

a-t-il rappelé.