Plus de 140 travailleurs humanitaires ont été tués en 2021 dans l'exercice de leurs fonctions, soit le nombre le plus élevé de décès de travailleurs humanitaires depuis 2013, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Bcah) de l'Organisation des Nations unies. Tous les travailleurs humanitaires décédés, sauf deux, étaient des employés nationaux, ce qui souligne les périls auxquels les travailleurs humanitaires nationaux sont souvent confrontés, a indiqué le Bureau dans un communiqué de presse. En outre, 203 travailleurs humanitaires ont été blessés et 117 autres ont été kidnappés l'année dernière. Depuis le début de l'année, 168 travailleurs humanitaires ont été attaqués, entraînant 44 décès, a indiqué le Bcah, citant les données de Humanitarian Outcomes, une organisation non gouvernementale à laquelle l'ONU s'associe chaque année pour fournir ces statistiques.