L'Institut national algérien de la propriété industrielle (Inapi) a enregistré plus de 115 demandes de brevets d'invention déposées au cours du 1er trimestre 2022 par des chercheurs, des inventeurs et des étudiants de diverses universités du pays. Depuis le début de l'année en cours, 117 demandes de brevet d'invention ont été enregistrées, soit 50% des demandes (255) enregistrées durant toute l'année 2021 ce qui représente un record depuis 1998. L'Algérie connaît d'année en année une évolution notable de l'intérêt pour la propriété industrielle et de la recherche appliquée après la création d'un ministère consacré aux start-up et au soutien de l'innovation et d'un réseau national de près de 100 Centres d'appui à la technologie et à l'innovation à travers les universités pour accompagner les projets novateurs depuis la première idée jusqu'à la protection du label.